Bundesbank sagt anziehende Konjunktur und Inflation voraus

Berlin (Reuters) - Angesichts der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft kehrt die Konjunktur laut Bundesbank wieder in die Wachstumsspur zurück.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im zweiten Quartal wieder deutlich zulegen, prognostiziert die deutsche Zentralbank in ihrem am Freitag vorgelegten Monatsbericht. Das Ausmaß der Erholung hänge maßgeblich davon ab, wie stark die Eindämmungsmaßnahmen im Vergleich zum ersten Quartal auf der Wirtschaft lasteten, so die Bundesbank-Volkswirte. Zu Jahresbeginn war das BIP um 1,7 Prozent geschrumpft.

Bei schnellen Impffortschritten bestehe die Aussicht, dass die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten erheblich gelockert werden könnten. "Dann könnte das BIP im dritten Vierteljahr stark zulegen und sein Vorkrisenniveau bereits im Herbst wieder überschreiten", heißt es in dem Bericht. Die Bundesregierung rechnet erst für das kommende Jahr mit der Rückkehr zum Vorkrisenniveau.

Zugleich müssen sich Bürger demnach auf weiter anziehende Verbraucherpreise einstellen. Höhere Kosten für das Tanken und Heizen hatten die Jahresteuerungsrate im April so stark steigen lassen wie seit zwei Jahren nicht mehr: Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 2,0 Prozent mehr. Der für europäische Vergleichszwecke berechnete sogenannte Inflationsrate HVPI stieg sogar auf 2,1 Prozent. Diese wird nach Einschätzung der Bundesbank zunächst langsam weiter steigen und könnte zum Jahresende vorübergehend 4 Prozent erreichen.

Dabei sei von Bedeutung, dass ab Juli der Basiseffekt aus dem zweiten Halbjahr 2020 infolge der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuersätze die Jahresrate erhöhe. Dies dürfte zunächst aber fast vollständig dadurch verdeckt werden, dass gleichzeitig ein statistische Sondereffekt bei Pauschalreisen für einige Monate dämpfend wirke.