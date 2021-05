Bundesbank - Schuldenbremse per se kein Hemmschuh für Zukunftsinvestitionen

Berlin (Reuters) - Die Bundesbank bricht eine Lanze für die Schuldenbremse.

Diese werde zu Unrecht dafür kritisiert, dass sie die staatlichen Aktivitäten und Ausgaben in den vergangenen Jahren übermäßig eingeschränkt habe, schreibt die deutsche Zentralbank in ihrem Monatsbericht. Dagegen spreche allerdings das dynamische Ausgabenwachstum in Zeiten der Schuldenbremse. "Für die kommenden Jahre zeichnet sich sogar ab, dass die Ausgaben abseits der Zinsen in Relation zur Wirtschaftsleistung neue strukturelle Höchstwerte erreichen", so die Bundesbank weiter.

Die Fiskalregeln hätten auch gar nicht das Ziel, die staatlichen Ausgaben zu begrenzen. Vielmehr sollten die Regeln das Budget "in einem vereinbarten Gleichgewicht" halten oder es dahin zurückführen. Dies bedeute, Einnahmen und Ausgaben aufeinander abzustimmen und Prioritäten zu setzen. Wenn die Mittel für wichtige Zukunftsaufgaben als unzureichend angesehen würden, stünden verschiedene Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. "Soll die Abgabenbelastung etwa wegen negativer Wachstumswirkungen nicht erhöht werden, wären die politischen Prioritäten oder beschlossene Ausgabenprogramme nachzujustieren", rät die Bundesbank.

Angesichts der Verschuldung in der Corona-Pandemie wird jüngst verstärkt über die Zukunft der Schuldenbremse debattiert. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte dabei die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und auch der Union angestrebte Rückkehr zur Schuldenbremse 2023 als unrealistisch bezeichnet. Man brauche das Geld für Investitionen, etwa in den Klimaschutz. Die Schuldenbremse sollte nach ihrer Meinung durch eine Regel ergänzt werden, die kreditfinanzierte Investitionen in Infrastruktur erlaube. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Rückkehr zur Schuldenbremse möglicherweise erst 2024 für möglich.