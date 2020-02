Bundesbank startet im Mai Dialog über geldpolitische Strategie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank will im Mai den Dialog mit der Öffentlichkeit über die geldpolitische Strategie im Euroraum starten. Die Notenbank plant am 4. Mai eine Veranstaltung mit Vertretern der Zivilgesellschaft, wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag in Frankfurt sagte. Weitere Veranstaltungen seien geplant, darunter im Spätsommer ein Dialog mit den Bürgern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte jüngst beschlossen, eine umfassende Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie auf den Weg zu bringen. Die Notenbank will dabei ihre Formulierung von Preisstabilität ebenso unter die Lupe nehmen wie das geldpolitische Instrumentarium und ihre gesamte Kommunikation. "Wir möchten zuhören und für die Meinungen, Erwartungen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger offen sein", hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt.

Der Auftakt findet am 26. März unter dem Motto "Das Eurosystem hört zu" in Brüssel statt. Regionale Organisationen, Verbraucherverbände sowie Sozialpartner sollen ihre Meinung zu den geldpolitischen Maßnahmen der Notenbank äußern. Weitere Konferenzen folgen, ausgerichtet von den nationalen Notenbanken der 19 Euro-Länder. Auch mit Wissenschaftlern und Vertretern der Finanzbranche will sich die Notenbank austauschen.

Seit Jahren versucht die EZB, mit einer Flut billigen Geldes die Konjunktur im Euroraum anzukurbeln und die Inflation in Richtung der Zielmarke der Notenbank zu treiben. Hauptziel der Währungshüter sind stabile Preise im Euroraum. Die Notenbank strebt für den Währungsraum mit seinen 19 Ländern bislang mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Die Inflationsrate liegt jedoch seit Jahren teils deutlich unter 2,0 Prozent. Abgeschlossen sein soll die Überprüfung möglichst bis zum Ende dieses Jahres./mar/DP/bgf