Bundesbank veröffentlicht Bilanz 2021 - Überweisung an den Bund?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium hat im vergangenen Jahr erstmals seit 1979 keine Überweisung der Deutschen Bundesbank erhalten. Ob Berlin in diesem Jahr wieder einen Scheck der Notenbank für das abgelaufene Geschäftsjahr bekommt, teilt die Bundesbank an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) bei der Veröffentlichung ihres Geschäftsbericht 2021 mit. Das Finanzministerium plante in der Vergangenheit traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein.

Die Bundesbank mit Sitz in Frankfurt hatte im Corona-Krisenjahr 2020 lediglich ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Hauptgrund war eine erhöhte Risikovorsorge. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in der Krise den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen deutlich ausgeweitet. Damit nahmen nach Einschätzung der Bundesbank die Ausfallrisiken zu.

Bei der EZB hinterließ das zweite Corona-Jahr bereits deutliche Spuren in der Bilanz. Der Überschuss, der komplett an die nationalen Notenbanken verteilt wird, sank 2021 von rund 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf knapp 0,2 Milliarden Euro. Auf die Bundesbank entfallen etwas mehr als 26 Prozent des Gewinns./mar/DP/he