Bundesbank-Vorstand für Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Vorstand Sabine Mauderer hat sich für eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland ausgesprochen.

Dafür sei ein einfacher, unbürokratischer Zugang zu dieser Form der Vorsorge erforderlich, sagte Mauderer am Dienstag auf einer Konferenz des Wirtschaftsrats der CDU. "Im Kern kommt es darauf an, dass es dem Arbeitnehmer angeboten wird. Und zwar etwas, was er versteht und dem er vertrauen kann." Der Staat müsste zudem Parameter für Standardprodukte einer kapitalgedeckten Altersvorsorge setzen und für eine börsenerfahrene Aufsicht sorgen.

Auch die Kosten für die betriebliche Altersvorsorge müssten durchsichtig und angemessen sein, sagte Mauderer. Dabei verwies sie auf das europäische Standardprodukt Pan-European Personal Pension Product. Hier habe man sich für eine Kostendeckelung entschieden. "Ich glaube, es lohnt sich, sich das mal genau anzuschauen," sagte sie. In dem aktuellen Niedrigzinsumfeld sei eine moderate Rendite durch eine höhere Aktienquote erzielbar. "Aber natürlich müssen wir bei einer Altersvorsorge ganz klar die Risiken im Blick haben", mahnte sie. Diese müssten gestreut werden. Ein Anlagehorizont von 15 Jahren oder mehr sei elementar, um Schwankungen an der Börse aufzufangen.

Mauderer wies darauf hin, dass in den Niederlanden bereits 90 Prozent der Arbeitgeber eine Regelung für eine Zusatzrente anbieten. In Deutschland sehe das Bild anders aus. Im Kredit- und Versicherungswesen hätten zwar 88 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen. Dagegen seien es lediglich 18 Prozent im Gastgewerbe. In kleineren und mittleren Firmen besäßen nur 27 Prozent beziehungsweise 33 Prozent eine betriebliche Altersvorsorge. "Sie sind damit unterversorgt genauso wie die Personen mit niedrigerem Einkommen."