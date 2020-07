Bundesbank - Wirtschaft im zweiten Halbjahr auf Erholungskurs

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank im zweiten Halbjahr ihren Erholungskurs fortsetzen.

"Dazu wird auch das zuletzt beschlossene Konjunkturpaket beitragen", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Für das abgelaufene zweite Quartal erwartet die deutsche Notenbank dagegen einen massiven Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der voraussichtlich noch erheblich stärker ausfallen werde als im Auftaktquartal. Da war das BIP bereits mit 2,2 Prozent so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Wegen der Corona-Krise droht Deutschland die schwerste Rezession der Nachkriegszeit.

"Der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Aktivität dürfte aber bereits im April erreicht worden sein", schreiben die Bundesbank-Experten. Die Industrie habe die Talsohle der Corona-Krise im Mai hinter sich gelassen. Insgesamt sei die Erholung seitdem aber recht uneinheitlich verlaufen. "So erholte sich die deutsche Industrieproduktion verglichen mit dem vorangegangenen drastischen Einbruch ebenso wie die Warenexporte verhältnismäßig moderat." Die Bauwirtschaft habe sich in der Corona-Krise bislang "ausgesprochen robust" gezeigt. Insgesamt sei aber die Wirtschaftsaktivität noch weit entfernt von ihrem Vorkrisenstand.

Auch die Arbeitsmarkt-Indikatoren setzen nach Einschätzung der Bundesbank zur Erholung von ihren Rekordtiefständen an. "Der Bestand an offenen Stellen ging zwar noch etwas zurück, der Zugang an neuen Vakanzen verbesserte sich jedoch wieder deutlich", schreiben die Experten. Auch dank Kurzarbeit hat der deutsche Arbeitsmarkt die Folgen der Corona-Pandemie bislang relativ gut weggesteckt. Im Juni war die Arbeitslosenquote zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent gestiegen.