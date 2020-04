Bundesbankchef Weidmann mahnt zum Schuldenabbau nach der Krise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Notmaßnahmen in der Eurozone im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise als "beeindruckend" bezeichnet. Allerdings mahnte der Notenbankchef die Regierungen des Währungsraums, ihre Staatshaushalte nach der Krise wieder zu zurückzufahren. Eine extreme Expansion der Staatshaushalte könne nicht dauerhaft fortgesetzt werden, sagte Weidmann am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nach der Krise müssten sich alle Regierungen des Währungsraums auf die Reduzierung ihrer hohen Defizitquoten konzentrieren, forderte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

Wegen milliardenschwerer Notprogramme ist mit einem starken Anstieg der Verschuldung in der Eurozone zu rechnen. Die Defizitquote dürfte in mehreren Ländern über die zulässige Grenze von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Die EU-Kommission hatte aber bereits deutlich gemacht, dass die Schuldenobergrenze wegen der Corona-Krise zeitweise ausgesetzt wird.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine solide Haushaltspolitik sei, sagte Weidmann. Er machte außerdem deutlich, dass die Länder der Eurozone nach der Krise das Vertrauen der Kapitalmärkte sichern müssen. Am Markt für europäische Staatsanleihen hatten sich die Risikoaufschläge für südliche Länder der Eurozone in den vergangenen Wochen bereits erhöht. Vor allem bei Staatspapieren aus Italien war die Rendite zuletzt spürbar gestiegen. Im Vergleich zur Euro-Schuldenkrise liegen die Renditen südeuropäischer Länder aber immer noch auf einem niedrigen Niveau.

Derzeit sei noch nicht absehbar, ob die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die konjunkturellen Auswirkungen der Virus-Krise ausreichend seien, sagte Weidmann. Der Notenbanker machte deutlich, dass die EZB ihm Rahmen ihres Mandats einen wichtigen Anteil an der Krisenbewältigung in der Eurozone habe. Die Zentralbank werde dabei ihre Aufgabe weiter wahrnehmen, versicherte der Bundesbankchef./jkr/mf/mis