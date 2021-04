Bundesfinanzminister Scholz hält steigende CO2-Preise für möglich

Berlin (Reuters) - Nach dem Klimaschutz-Urteil des Verfassungsgerichts hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) steigende CO2-Preise für möglich.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorab berichten (Freitagsausgaben), erklärte Scholz, dass sich der CO2-Preis spätestens ab Mitte des Jahrzehnts an der Menge des zulässigen Kohlendioxid-Ausstoßes orientieren werde: "Wenn wir also nach dem Karlsruher Urteil die Emissionsziele ehrgeiziger gestalten, führt das entweder zu höheren Investitionen der Industrie, um diese Ziele zu erreichen, oder zu höheren CO2-Preisen."

Die Verfassungsrichter urteilten am Donnerstag in Karlsruhe, dass das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen gegen die Verfassung verstößt. Es fehlten in dem Gesetz Maßgaben, wie der Treibhausgas-Ausstoß nach 2031 reduziert werden solle. Der Gesetzgeber müsse bis Ende 2022 nachbessern. Weitere Beschwerden gegen das Gesetz wurden abgewiesen. Geklagt hatten vor allem junge Menschen, die dabei von mehreren Umweltverbänden unterstützt wurden. Mehrere Kläger sind auch in der Fridays-for-Future-Bewegung aktiv.

Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden muss. Darüber hinaus legt es für verschiedene Sektoren wie Energie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft konkrete Obergrenzen für Treibhausgase fest. Sollten diese in einzelnen Jahren verfehlt werden, greift eine Pflicht zum Nachbessern. Bis 2050 soll unter dem Strich praktisch gar kein CO2 mehr ausgestoßen werden.