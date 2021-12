Bundeskabinett befasst sich mit Nachtragshaushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue Bundeskabinett wird sich am Montag in seiner ersten Arbeitssitzung mit einem Nachtragshaushalt im Volumen von 60 Milliarden Euro befassen. Die Minister beraten dabei von 10.30 Uhr an einen Entwurf, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorlegt. Mit dem Geld sollten Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung bereitgestellt werden, hatte Lindner am Freitag gesagt.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es, die neue Regierung werde den Energie- und Klimafonds zu einem "Klima- und Transformationsfonds" weiterentwickeln. Im Haushalt 2021 sollten Mittel aus bereits veranschlagten und nicht genutzten Kreditermächtigungen über einen Nachtragshaushalt dem Klima- und Transformationsfonds zweckgebunden für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Transformation der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Damit sollten aufgrund der Pandemie nicht erfolgte Investitionen in den Klimaschutz nachgeholt werden können./cn/DP/men