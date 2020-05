Bundesliga-Neustart: Quarantänemaßnahme vor Fortsetzung der Spiele

BERLIN (dpa-AFX) - In der Fußball-Bundesliga muss vor dem genehmigten Neustart mit Geisterspielen "eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen". Dies geht aus dem Papier hervor, auf das sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten am Mittwoch einigten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Von einer Quarantäne-Dauer von zwei Wochen war darin explizit nicht mehr die Rede.

Zuvor hatte sich der Politik-Gipfel darauf geeinigt, die Fortsetzung der Saison ab der zweiten Maihälfte für "vertretbar" zu halten. Den konkreten Spielplan lege die Deutsche Fußball Liga (DFL) fest. Diese hat für Donnerstag eine Mitgliederversammlung unter den 36 Proficlubs angesetzt.

Die Genehmigung für das Konzept gilt zunächst für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird in diesem Zusammenhang gebeten, "für die anderen Ligen tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln". Dies könnte die Frauen-Bundesliga und die 3. Liga betreffen, die auf eine Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Spielzeit hoffen./bk/DP/fba