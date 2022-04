Bundesministerium: Offene Fragen zum Nahverkehr-Rabatt zügig klären

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium will offene Fragen zur Umsetzung des geplanten Nahverkehr-Rabatts zügig klären. Das sagte eine Sprecherin von Minister Volker Wissing (FDP) am Montag in Berlin auf Anfrage. Das Ministerium habe ein großes Interesse daran, das "9 für 90"-Ticket so schnell wie möglich umzusetzen. "Die Abstimmungen mit den Ländern und der Branche zur Klärung der offenen Fragen laufen." Ziel sei weiterhin eine Einführung des Tickets spätestens zum 1. Juni.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages erfahren, dass das Ticket aller Voraussicht nach zum 1. Juni kommen und bundesweit gültig sein soll.

Anfang April hatte Wissing gesagt, das Ticket solle spätestens zum 1. Juni kommen. In einem Brief des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen an den Minister hieß es, die Branche halte einen Startzeitpunkt zum 1. Juni für das Ticket für realistisch - sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen rechtzeitig festgelegt werden.

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten beschlossen, dass für 90 Tage eine Fahrkarte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für 9 Euro pro Monat eingeführt werden soll - damit Autofahrer angesichts der hohen Spritpreise umsteigen. Zur Umsetzung hatten Bund und Länder eine Arbeitsgruppe eingesetzt, dabei soll es um Rahmenbedingungen gehen. Der Bund will den Ländern zur Umsetzung Mittel zur Verfügung stellen, Wissing hatte von 2,5 Milliarden Euro gesprochen./hoe/DP/men