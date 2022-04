Bundesnetzagentur bereitet sich weiter auf Gasengpass vor

BONN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des andauernden Ukraine-Kriegs bereitet sich die Bundesnetzagentur weiterhin auf einen Erdgas-Engpass vor. Am Donnerstag startete die Behörde eine Datenerhebung bei deutschen Gasnetzbetreibern. "Wir bereiten uns intensiv auf eine Lage vor, in der die Bundesnetzagentur Lieferreduzierungen von großen Gasverbrauchern verfügen muss. Gleichzeitig tun wir alles, damit diese Situation nicht eintritt", sagte Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller.

Die Datenabfrage bei den Netzbetreibern diene der Vorbereitung auf eine ab Mai geplante weitere Datenabfrage bei den deutschen Gas-Großverbrauchern ab einer Anschlusskapazität von zehn Megawattstunden pro Stunde. Zum Vergleich: Ein Musterhaushalt hat einen Verbrauch von rund 20 Megawattstunden, allerdings pro Jahr.

Im Krisenfall wie etwa einem Lieferstopp für russisches Erdgas wäre es die Aufgabe der Behörde, die knappen Gasmengen zu verteilen. Mit den Daten will die Netzagentur im Ernstfall die Folgen von Maßnahmen für die betroffenen Letztverbraucher und für die Gesellschaft "bestmöglich" einschätzen können. "Aus den Abfrageergebnissen wird keine feste Abschaltreihenfolge abgeleitet", betonte die Behörde. Die Daten sollen in einer sogenannten Sicherheitsplattform Gas zusammengeführt werden.

Die Gasversorgung in Deutschland sei stabil, berichtete die Bundesnetzagentur am Donnerstag in ihrem täglichen Lagebericht. "Es sind keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen." Die Füllstände der Gasspeicher seien mittlerweile deutlich höher als im Frühjahr 2018 und 2021./tob/DP/mis