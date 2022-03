Bundespolizei zählt 272 338 Ukraine-Flüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundespolizei hat bislang 272 338 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine festgestellt. Das teilte das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mit. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland deutlich höher liegen./hrz/DP/mis