Bundespolizei zählt mehr als 5000 neu angekommene Ukraine-Flüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Kenntnis der Bundespolizei haben innerhalb eines Tages rund 5100 weitere Menschen aus der Ukraine in Deutschland Zuflucht gesucht. Wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar insgesamt 288 500 Kriegsflüchtlinge erfasst.

Da es keine festen Grenzkontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland insgesamt tatsächlich deutlich höher liegen. Inzwischen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks bereits mehr als vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Vor dem Krieg hatte das Land rund 44 Millionen Einwohner./abc/DP/eas