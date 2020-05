Bundespräsident - Europa in und nach der Pandemie zusammenhalten

Berlin (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes zu mehr Verantwortung gegenüber Europa und der Welt aufgerufen.

Man habe sich nach 1945 "Nie wieder" geschworen, sagte Steinmeier am Freitag bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin laut Redemanuskript. "Dieser Satz gilt nirgendwo so sehr wie in Europa. Wir müssen Europa zusammenhalten."

Steinmeier mahnte: "Wir müssen als Europäer denken, fühlen und handeln. Wenn wir Europa, auch in und nach dieser Pandemie, nicht zusammenhalten, dann erweisen wir uns des 8. Mai nicht als würdig. Wenn Europa scheitert, scheitert auch das 'Nie wieder'." Deutschland sei nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Gefährder der internationalen Ordnung zu einem ihrer Förderer geworden. "Also dürfen wir nicht zulassen, dass diese Friedensordnung heute vor unseren Augen zerrinnt." Nötig sei mehr internationale Zusammenarbeit - auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Zuletzt hatte Deutschland eine internationale Geberkonferenz für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs mitorganisiert, an der etwa die USA nicht teilnahmen.

Zudem müsse man den Satz des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäckers heute anders lesen, dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung sei, ergänzte Steinmeier. Damals sei es um ein Ringen mit der Vergangenheit gegangen. Heute müsse man an die Zukunft denken. "Damals wurden wir befreit. Heute müssen wir uns selbst befreien", sagte Steinmeier und verwies darauf, dass man neuem Nationalismus, der "Faszination des Autoritären", dem Misstrauen und der Abschottung zwischen Nationen, Hetze und Fremdenfeindlichkeit widerstehen müsse. "Denn sie sind doch nichts anderes als die alten bösen Geister in neuem Gewand", sagte der Bundespräsident und verwies auf die Opfer der Anschläge in Hanau, Halle und Kassel. "Wir wurden befreit – befreit zu eigener Verantwortung", fügte Steinmeier hinzu.