Bundespräsident Steinmeier kandidiert für zweite Amtszeit

Frankfurt (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strebt eine zweite Amtszeit an.

"Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen", sagte Steinmeier am Freitag in Berlin. "Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten - eine Zukunft nach der Pandemie, eine Zukunft nach Corona, die jetzt endlich in Sicht gerät." Das Amt empfinde er jeden Tag als Ehre, als Freude und als enorme Herausforderung. Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident, die nächste Wahl findet im Februar 2022 statt. Ihm sei bewusst, dass die Parteien erst einmal die Bundestagswahl vor Augen hätten, doch durch seine frühzeitige Kandidatur habe er für Klarheit sorgen wollen.

"Ich weiß, dass ich nicht von vorneherein auf eine Mehrheit in der Bundesversammlung bauen kann, aber ich trete nicht aus Bequemlichkeit an, sondern aus Überzeugung", sagte der 65-Jährige. "Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht - auch nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten. Das halte ich nicht für einen Makel, sondern das genau ist die Stärke der Demokratie." Er freue sich auf ein offenes und faires Verfahren. FDP-Chef Christian Lindner unterstützte die Kandidatur Steinmeiers. "Angesichts der anstehenden politischen Veränderungen wäre Kontinuität an der Staatsspitze ratsam", twitterte Lindner. Steinmeier habe sich um den Zusammenhalt in Deutschland verdient gemacht.