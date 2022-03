Bundesrat entscheidet über Verlängerung der Kurzarbeitergeld-Regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat berät am Freitag (ab 09.30 Uhr) über die coronabedingten Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld. Sie würden eigentlich Ende März auslaufen und sollen nun bis Ende Juni verlängert werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag im Februar bereits verabschiedet. Die Sonderregelungen sehen unter anderem einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld und eine Verlängerung der Bezugsdauer von 24 auf 28 Monate vor.

Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird in der Sitzung eine Rolle spielen. Nach Angaben der Länderkammer wird der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, auf der Ehrentribüne teilnehmen. Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) wird ihn zu Beginn der Sitzung begrüßen. Die Länderkammer wird sich zudem mit einem Beschluss des Europäischen Parlaments über Finanzhilfen für die Ukraine befassen. Für diesen Tagesordnungspunkt haben bereits drei Länderregierungschefs Reden angekündigt./sk/DP/ngu