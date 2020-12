Bundesrat gibt grünes Licht für mehr Pflegestellen und Hebammen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat am Freitag grünes Licht für 20 000 neue Jobs in der Pflege, Hunderte zusätzliche Stellen in der Geburtshilfe und eine staatliche Finanzspritze für die Krankenkassen gegeben. In einer Entschließung forderten die Länder aber eine kritische Prüfung der Regelungen zur sogenannten Corona-Freihaltepauschale für Krankenhäuser, die Ausgleichszahlungen für Leerstände wegen der Pandemie ermöglicht. Das Gesundheitsministerium soll prüfen, ob diese Pauschale auch für internistische Fachkliniken und Krankenhäuser zur Notfallversorgung gelten soll.

Über die Pflegeversicherung werden 20 000 zusätzliche Stellen für Hilfskräfte in der Altenpflege finanziert. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen soll dadurch nicht steigen. Außerdem sollen 600 Stellen für Hebammen sowie bis zu 700 Jobs zur Unterstützung von Hebammen geschaffen werden./tam/DP/jha