Bundesrat plant Corona-Sondersitzung am 18. November

Berlin (Reuters) - Die Länder planen nach Reuters-Informationen eine Sondersitzung des Bundesrats für den 18. November, um Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zuzustimmen.

Damit solle Rechtssicherheit für juristische Auseinandersetzungen über die für November beschlossenen Corona-Einschränkungen geschaffen werden, hieß es am Donnerstag in Verhandlungskreisen. Bei den Gerichten sind bereits etliche Klagen gegen die verordneten Schließungen von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen anhängig.

Die Bundesregierung hatte sich am Dienstag auf eine Präzisierung im Gesetzentwurf einigt, in dem nun unter dem Paragraf 28a viele Einschränkungen ausdrücklich benannt werden, die die Länder in der Corona-Krise verhängt haben. Der Bund ist für das Infektionsschutzgesetz zuständig, die Länder aber für dessen Umsetzung. Der Bundestag will den Gesetzentwurf am Freitag in erster Lesung beraten. Nach einem Bundestagsbeschluss muss dann der Bundesrat zustimmen.

In der Diskussion zwischen Bund und Ländern über schärfere Corona-Maßnahmen hatten viele Ministerpräsidenten zunächst eine Präzisierung des Gesetzes abgelehnt, weil sie eine zu starke Bundeskompetenz in Corona-Fragen befürchteten. Nach dem gemeinsamen Beschluss über Schließungen von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen war Kritik laut geworden. Der Bundestag forderte klarere Vorgaben des Bundes. Auch die Ministerpräsidenten baten plötzlich um Präzisierung, um vor Gerichten bestehen zu können. Zuvor hatten Oberverwaltungsgerichte angemahnt, dass Eingriffe stärker per Gesetz und nicht nur Verordnung geregelt werden müssten.

Innenminister Horst Seehofer und Justizministerin Christine Lambrecht schickten den Ministerpräsidenten am 30. Oktober dazu eine juristische Argumentationshilfe, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. "Wir glauben, dass sich die Akzeptanz in der Bevölkerung noch erhöhen wird, wenn die tragenden rechtlichen Erwägungen benannt werden", heißt es in dem Schreiben an die Länder.