Bundesratsmehrheit für Infektionsschutzgesetz offen

Berlin (Reuters) - Trotz Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien ist offen, ob dieser am Freitag im Bundesrat eine Mehrheit bekommen wird.

In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz heißt es, dass man nicht zufrieden sei. "Alle Anträge der unionsgeführten Länder sind abgelehnt worden", verlautete auch aus einem anderen CDU-geführten Bundesland.

Zum einen kritisiert Wüst wie zuvor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) das Auslaufen der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum 25. November. Dies sei in der aktuellen Situation unverantwortlich, schreibt er in dem Brief. In der jetzigen Fassung sei der von SPD, Grünen und FDP als Alternative vorgelegte Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmungsfähig. Die unionsgeführten Länder bestehen darauf, dass ihnen angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie alle bisherigen Maßnahmen weiter zur Verfügung stehen sollten. Nur auf Ausgangssperren sowie die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas wolle man ebenso wie die Ampel-Parteien verzichten.

SPD, Grüne und FDP hatten den Gesetzentwurf nach Kritik auch aus den eigenen Reihen mehrfach nachgeschärft und etwa Länderöffnungsklauseln eingebracht. Erklärtes Ziel war es laut Ampel-Politikern, eine rechtssichere Grundlage für Corona-Maßnahmen zu schaffen, den Ländern aber bestimmte tiefgreifende Einschränkungen zu untersagen. Über den neuen Maßnahmenkatalog hinausgehende Regeln sollen nur bis zum 15. Dezember gelten dürfen. Das sei aber nicht ausreichend, schreibt Wüst, der auch Hilfen des Bundes fordert: "Schließlich ist es aus unserer Sicht wichtig, dass etwaige wirtschaftliche Härten durch entsprechende Hilfen ausgeglichen werden."

Ob die Länder den Gesetzentwurf, den SPD, Grünen und FDP am Donnerstag durch den Bundestag bringen wollen, am Freitag wirklich ablehnen, gilt als unsicher. Denn mit dem Auslaufen der Epidemischen Lage und dem Scheitern des Infektionsschutzgesetzes hätten sie ab dem 25. November gar keine Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen mehr. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte dazu, im Notfall könne der Bundestag kommende Woche doch noch die Epidemische Lage verlängern. SPD, Grüne und FDP lehnen dies ab.