Bundesregierung begrüßt EU-China-Investitionsschutzabkommen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung begrüßt die Einigung der EU und China auf ein Investitionsschutzabkommen.

"Es ist das ambitionierteste Abkommen, das China mit einem Drittstaat je abgeschlossen hat", hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen zu der am Dienstag zwischen der EU-Kommission und der chinesischen Regierung erzielten Einigung. Wie zuvor in der EU-Kommission hieß es auch in deutschen Regierungskreisen, dass es Erfolge auf drei Schlüsselfeldern gebe: dem Marktzugang, den gleichwertigen Bedingungen für Unternehmen auf beiden Märkten (level playing field) sowie der nachhaltigen Entwicklung. Es falle der Zwang für Joint Ventures, der chinesische Finanzmarkt werde geöffnet. Zudem seien im Energiebereich gegenseitige Beteiligungen bis zu fünf Prozent in den Bereichen Stromhandel und -produktion möglich.

Die EU-Kommission habe die 27 EU-Staaten in den sieben Jahre dauernden Verhandlungen zusammengehalten, hieß es in der Regierung in Berlin. Die EU habe mit China einen Prozess zur Ratifizierung von Normen der Internationalen Arbeitsagentur ILO vereinbart, die auch Zwangsarbeit untersagen. China habe bisher vier der acht zentralen ILO-Standards ratifiziert, die USA nur zwei.