Bundesregierung bessert bei Corona-Hilfen nach - Brauereien profitieren

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung reagiert auf die Kritik vieler Brauereien und stellt ihnen mehr Corona-Hilfen in Aussicht.

Sie sollen - anders als bisher geplant - Zugang zu den Sonderhilfen für die Monate November und Dezember 2020 bekommen, wie das Bundeswirtschaftsministerium und die bayerische Landesregierung am Mittwoch mitteilten. Dies betrifft bundesweit neben Brauerei-Gaststätten auch Vinotheken von Weingütern und Straußwirtschaften. Sie sollen nun auch Anträge stellen können.

Darauf hatte vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gedrungen. "Das ist ein wichtiger Erfolg für die bayerischen Brauereigaststätten", sagte der CSU-Chef. "Der jetzt erleichterte Zugang zur November- und Dezember-Hilfe wird ihnen helfen, die schwere Belastung durch die Corona-Pandemie zu lindern." Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einem wichtigen Signal.

Einige Konzerne wurden bisher als Mischbetriebe aus Brauerei und Gastronomie eingeordnet und kamen so nicht an die Sonderhilfen - anders als reine Gastronomien. Mit den November- und Dezember-Hilfen können Unternehmen Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahr bekommen, wenn sie wegen der Pandemie zwangsweise geschlossen wurden. Künftig wird der Gaststättenanteil unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens berücksichtigt. Entsprechende Anträge können nun bis Ende April gestellt werden.