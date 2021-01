Bundesregierung erwartet 2021 leichte Entspannung auf Arbeitsmarkt

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einer leichten Entspannung auf dem Jobmarkt.

"Die Arbeitslosenquote wird im Jahr 2021 leicht auf 5,8 Prozent zurückgehen", heißt es am Dienstag in einer Vorlage für das Kabinett, das am Mittwoch in Berlin tagen soll. Das Dokument sowie der aktualisierte Jahreswirtschaftsbericht liegen der Nachrichtenagentur Reuters vor. "Die Zahl der Beschäftigten dürfte durchschnittlich 44,8 Millionen betragen." Die Erwerbstätigkeit stagniere damit.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die neuen Prognosen am Mittwochnachmittag im Detail erläutern. Für 2021 erwartet die Regierung ein Wachstum von 3,0 Prozent. Reuters hatte bereits am Freitag über diese Schätzung berichtet. Bislang hatte die Regierung für 2021 ein Plus von 4,4 Prozent erwartet. Der anhaltende Lockdown erschwert für viele Unternehmen allerdings die Lage.

Im Corona-Krisenjahr 2020 war die deutsche Wirtschaft um 5,0 Prozent eingebrochen.