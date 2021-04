Bundesregierung erwartet 28 Mrd Euro aus EU-Corona-Fonds

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet mit etwa 28 Milliarden Euro für Deutschland aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union (EU).

Das Kabinett beschloss am Dienstag nach Angaben eines Regierungsvertreters den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Aufbauplan. Neun Zehntel der vorgesehenen Ausgaben dienten dem Klimaschutz und der Digitalisierung. Die Zielvorgaben der EU würden damit deutlich übertroffen. Die Einzelheiten will Scholz am Nachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire vorstellen. Der Wiederaufbaufonds der EU hat insgesamt ein Volumen von 750 Milliarden Euro.