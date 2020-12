Bundesregierung erwartet Anfang 2021 schwierige Corona-Monate

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet Anfang 2021 noch mit einer schwierigen Lage in der Coronavirus-Krise.

"Januar und Februar werden sicherlich zu den schwersten Monaten in der Pandemie gehören", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Deutschland sei ziemlich gut durch die erste Welle gekommen, sei nun aber in einer Phase mit zu stark steigenden Infektionszahlen und "unerträglich hohen Todeszahlen". Aufgabe sei es, mit den notwendigen Maßnahmen aus dieser Phase herauszukommen. Die wahrscheinliche Zulassung eines ersten Impfstoffs mache Hoffnung.