Bundesregierung fördert Entwicklung "vertrauenswürdiger Elektronik"

Berlin (Reuters) - Um Deutschlands technologische Unabhängigkeit zu stärken, steigt die Bundesregierung in die Förderung von Spezial-Prozessoren ein.

Elektronikbausteine übernähmen einen immer größeren Anteil in sicherheitskritischen Bereichen, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek am Dienstag in Berlin. Dies gelte etwa beim Autonomen Fahren, der Medizin, dem Mobilfunk oder bei der Industrie 4.0, also der digitalisierten Produktion. Die ersten drei Projekte sollten mit 25 Millionen Euro gefördert werden. Zudem sollen ab Anfang 2021 weitere 20 Millionen Euro in Projekte zum Thema "vertrauenswürdige Elektronik" fließen. Die Förderung ist Teil des Rahmenprogramms Mikroelektronik mit einem Volumen von 400 Millionen Euro.

Hintergrund ist die Debatte über den Einsatz von chinesischer Elektronik für das moderne Mobilfunknetz 5G, aber auch die Abhängigkeit von amerikanischen Halbleiter-Produkten. Die Halbleiter- und Elektroindustrie wird von asiatischen und amerikanischen Anbietern dominiert. Europa hatte 2018 nur noch einen Anteil von neun Prozent im Halbleiterbereich.