Bundesregierung fordert Ende der Gewalt in Belarus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verlangt von der belarussischen Staatsführung ein Ende der Gewalt. Die Sicherheitskräfte müssten die Gewalt gegen friedliche Demonstrierende einstellen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Gefangene müssten "unverzüglich und bedingungslos" freigelassen werden. Zudem brauche es einen "nationalen Dialog" zwischen Regierung, Opposition und Gesellschaft.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) könne eine Rolle bei der Überprüfung der Wahlen in Belarus spielen, sagte Seibert. Es sei offensichtlich, dass das offizielle Wahlergebnis "mit der tatsächlichen Meinungslage im Land" nicht in Einklang zu bringen sei.

Ob es zu einer Ausweitung der von den EU-Staaten verhängten Sanktionen gegen Vertreter der Führung des Landes komme, hänge von den dortigen Behörden ab, so Seibert. "Natürlich sehen wir auch die Option, die Sanktionen auf weitere verantwortliche Personen auszuweiten." Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei am Wochenende mit vielen europäischen Partnern zur Lage in Belarus in Kontakt gewesen. Die Bundesregierung habe zuletzt Kontakt zu der Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja gehabt, bestätigte er./hrz/DP/jha