Bundesregierung - Gasversorgung in Deutschland ist gesichert

Berlin (Reuters) - Die Gasversorgung in Deutschland ist der Bundesregierung zufolge trotz der angespannten Lage auf dem Weltmarkt gesichert.

"Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin hoch", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Versorgungsengpässe werde es nach derzeitigem Stand nicht geben. Die Gasspeicher in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 24,6 Milliarden Kubikmeter seien zu 64,69 Prozent gefüllt, dieser Prozentsatz steige wöchentlich, sagte die Sprecherin. Im Vergleich etwa zu Großbritannien habe Deutschland 16 mal mehr Kapazitäten aufgebaut. Die Bundesregierung beobachte die Lage auf dem Gasmarkt genau. Die derzeit steigenden Preise hätten vielschichtige Gründe, etwa das weltweite Anziehen der Konjunktur. Darauf reagiere der Markt. So habe Norwegen angekündigt, sein Angebot an Gas zu erhöhen.