Bundesregierung geht mit Rekordüberschuss ins neue Jahr

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung nimmt aus dem Bundeshaushalt 2019 einen Rekordüberschuss in Höhe von 13,5 Milliarden Euro mit in das neue Jahr.

Gründe für das unerwartet hohe Plus im vergangenen Jahr seien nicht abgeflossene Haushaltsmittel, geringere Zinsausgaben und nicht abgeführte Mittel an die Europäische Union (EU), hieß es am Montag aus dem Finanzministerium in Berlin. Dies sei der höchste Etat-Überschuss seit der Wiedervereinigung. Das in der sogenannten Asyl-Rücklage geparkte Finanzpolster des Bundes wachse damit auf 48,2 Milliarden Euro. Davon seien aber knapp zwei Drittel schon verplant. Frei verfügbar für zusätzliche Ausgaben seien 17,1 Milliarden Euro.

Finanzminister Olaf Scholz sagte in Berlin, das Geld solle sinnvoll für die Zukunft eingesetzt werden: "Es geht in Deutschland darum, dass wir sehr viel investieren". Es müsse etwas getan werden für die Infrastruktur, für Schulen und Krankenhäuser, für den Klimaschutz und gleichwertige Lebensverhältnisse. "Alles das wird jetzt etwas einfacher", sagte Scholz.