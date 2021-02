Bundesregierung hält Äußerungen von Lawrow für "befremdlich"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat irritiert auf Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow reagiert, wonach die Regierung in Moskau im Fall weiterer Sanktionen mit dem Abbruch der Beziehungen zur EU droht.

"Diese Äußerungen sind wirklich befremdlich und nicht nachvollziehbar", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert ergänzte: "Ich kann das nur unterstreichen." Die Sprecherin verwies auf Äußerungen von Außenminister Heiko Maas, der zwar neue Sanktionen nicht ausschloss, zugleich aber das Interesse an einem Dialog mit Russland betonte. Lawrow hatte gesagt, sein Land sei auf neue Strafmaßnahmen der EU eingestellt. "Wenn man Frieden will, muss man sich auf Krieg vorbereiten." Das Verhältnis zwischen Russland und der EU ist zuletzt wegen der Verurteilung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zu einer mehrjährigen Haftstrafe merklich abgekühlt.