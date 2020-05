Bundesregierung investiert 750 Millionen in Entwicklung von Corona-Impfstoff

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung fördert die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus mit bis zu 750 Millionen Euro.

Zwei Drittel davon entfielen auf die Ausweitung von Studien, der Rest auf die spätere Sicherung der Produktion in Deutschland, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek am Montag in Berlin. Dafür werde ein Sonderprogramm aufgelegt. Die genauen Förderrichtlinien würden jetzt ausgearbeitet, Doppel-Förderungen solle es nicht geben.

Karliczek sagte, das neue Sonderprogramm ergänze die international bereits zugesagten Gelder Deutschlands. Ein weltweites Bündnis zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs hatte vergangene Woche 7,4 Milliarden Euro an Spendenzusagen eingesammelt. Von Deutschland kamen 525 Millionen Euro. Die Entwicklung eines Impfstoffs sei im Kampf gegen die Pandemie von zentraler Bedeutung. Es sei der Schlüssel, um wieder ein normales Leben zu führen, erklärte die Forschungsministerin.

Weltweit befinden sich Pharmaunternehmen und Forschungsinstitute in einem Wettlauf um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Einige Projekte werden bereits an Menschen getestet. Den Startschuss gab das US-Biotechunternehmen Moderna, das mit seiner klinischen Studie Mitte März begann. Hierzulande bekam das Mainzer Biotechunternehmen Biontech Ende April grünes Licht für die erste klinische Studie für einen Corona-Impfstoff in Deutschland. Nach Angaben des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen (VFA) gibt es weltweit inzwischen mindestens 121 Impfstoffprojekte.