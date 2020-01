Bundesregierung - Irak hat noch nicht über Abzugsforderung entschieden

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung betont auch nach der Abzugsforderung des irakischen Parlaments die Bedeutung des Anti-IS-Einsatzes in dem Land.

"Wir halten den Einsatz der Operation Inherent Resolve (OIR), einer Koalition aus 75 Staaten und mehreren internationalen Organisationen zur Bekämpfung des IS-Terrors, weiterhin für essenziell", hieß es am Sonntagabend in einer Unterrichtung der Obleute des Verteidigungsausschusses im Bundestag durch das Verteidigungsministerium. "Es darf kein Vakuum im Irak entstehen, das nur dem IS nutzen würde." Als Reaktion auf die Tötung des iranischen Top-Generals Kassem Soleimani und eines irakischen Milizenführers durch das US-Militär in Bagdad hatte das irakische Parlament am Sonntag eine Resolution beschlossen, wonach die Präsenz ausländischer Truppen beendet werden soll.

Eine Fortsetzung des Einsatzes gegen die Islamisten-Miliz IS hänge allerdings davon ab, dass die Einladung des Irak an die internationalen Truppen fortbestehe. "Das Votum des irakischen Parlaments haben wir deshalb sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen", erklärte das Verteidigungsministerium. "Eine Entscheidung der irakischen Regierung, ob ein Abzug aller ausländischen Streitkräfte der Koalition verlangt wird, steht jedoch noch aus." Die Bundesregierung werde sich mit ihren Partnern in dem Militäreinsatz, in der Nato und der irakischen Führung weiter eng abstimmen. Auch bei der Sitzung des Nato-Rats am Montagnachmittag werde über das Thema beraten. Über das weitere Vorgehen würden die Verbündeten gemeinsam entscheiden. Deeskalation laute das Gebot der Stunde.

Der Verteidigungs-Experte der Linkspartei, Alexander Neu, forderte indes den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus dem Anti-IS-Einsatz. Sobald sich die irakische Regierung die Resolution des Parlaments in Bagdad zueigen mache, sei der Militärpräsenz der Koalition im Irak die rechtliche Grundlage entzogen, mahnte er. "Die Argumentation der Verteidigungsministerin, man könne den Irak nicht verlassen, da ansonsten das Land in Chaos versinke, ist angesichts der notorischen Alleingänge und Rechtsbrüche der USA, die ja geradezu zur Chaotisierung der gesamten Region geführt haben, mehr als zynisch", erklärte Neu. Verweigerten Staaten der Anti-IS-Koalition den Abzug aus dem Irak, würde dies eine militärische Besetzung und damit erneut eine massive Verletzung des internationalen Rechts bedeuten.