Bundesregierung lockert für Fußball-EM nächtlichen Lärmschutz

Berlin (Reuters) - Fußball-Fans können die Europameisterschaft in diesem Sommer auch in den nächtlichen Ruhezeiten im Freien verfolgen.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine vom Umweltministerium vorgelegte Verordnung, die für die Zeit der Fußball-EM Ausnahmen der geltenden Lärmschutzregeln erlaubt. Damit können Public-Viewing-Veranstalter die Spiele bis zum Ende übertragen. "Gerade wenn es in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht, kann es bei den Abendspielen ganz schön spät werden", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze. "Das wäre mit den sonst üblichen Lärmschutzregeln kaum zu vereinbaren."

Über die Genehmigungen im jeweils konkreten Fall sollen dann die Kommunen entscheiden. Die Ausnahmeregelung gilt für die gesamte Zeit des Turniers vom 12. Juni bis zum 12. Juli. Die EM wird in einer neuen Form in elf europäischen Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel ist am 12. Juni in Rom, das Endspiel am 12. Juli in London. Einziger Austragungsort in Deutschland ist München. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Gruppe F gegen Frankreich und die Niederlande. Der vierte Gruppengegner muss noch ausgespielt werden.