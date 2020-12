Bundesregierung - Pandemie-Verlauf stellt Konjunkturrisiko dar

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet angesichts der neuen Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitungen mit einem konjunkturellen Rückschlag.

"Der wirtschaftliche Aufholprozess hat sich zuletzt weiter fortgesetzt, aber der Verlauf der Pandemie stellt ein Risiko dar", warnte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Der seit Anfang November bestehende Teil-Lockdown und die weiteren beschlossenen Maßnahmen zur Verringerung der sozialen Kontakte belasteten vor allem das Gastgewerbe sowie Unternehmen in den Sektoren Freizeit und Tourismus. "Mit dem jüngst beschlossenen harten Lockdown sind nun aber auch weitere Bereiche betroffen", so das Ministerium. "Alles in allem dürfte das Wirtschaftswachstum in Deutschland im vierten Quartal einen merklichen Dämpfer erhalten."

Die meiste Ökonomen gehen inzwischen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt sowohl im laufenden vierten Quartal als auch im ersten Vierteljahr 2021 schrumpfen wird. "Der Winter wird hart", sagte der Wirtschaftsweise Volker Wieland. "Mit dem harten Lockdown und den Folgen für den Weihnachtsumsatz für den Einzelhandel ist der 'Double Dip' nicht zu vermeiden", sagte auch ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. "Da können die Exporte und Industrie noch so gut laufen." Bund und Länder beschlossen angesichts steigender Infektionszahlen, dass bis auf Lebensmittelgeschäfte oder Drogerien alle Läden ab Mittwoch schließen müssen - zunächst bis 10. Januar.