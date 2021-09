Bundesregierung sieht Gasversorgung in Deutschland gesichert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht die Gasversorgung in Deutschland als gesichert an. Es gebe keine Versorgungsengpässe zum aktuellen Zeitpunkt, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Die Gasspeicher seien auch im internationalen Vergleich gut gefüllt, zum Beispiel viel mehr als in Großbritannien.

Das Ministerium beobachte die Lage am Gasmarkt sehr genau. Mit Blick auf deutliche Preissteigerungen sagte die Sprecherin, es gebe einen Strauß an Ursachen. Sie verwies etwa auf das Wiederanziehen der Konjunktur in Asien. Der Markt reagiere bereits, so habe Norwegen das Fördervolumen erhöht.

Die Sprecherin sagte weiter, das Ministerium beobachte auch die Entwicklung der Strompreise genau. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sich wiederholt für eine vollständige Abschaffung der EEG-Umlage eingesetzt./hoe/DP/stw