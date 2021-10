Bundesregierung sieht im Streit mit Polen EU-Kommission am Zug

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die EU-Kommission bei der Prüfung des umstrittenen polnischen Urteils am Zug.

"Die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Danach müsse sie Vorschläge zu möglichen Konsequenzen machen. Sie habe dabei "volles Vertrauen" in die EU-Kommission. Auch ein Sprecher des Auswärtigen Amts betonte, dass EU-Recht in allen Mitgliedstaaten gelte und eine einheitliche Anwendung dieses Rechts in der Union unverzichtbar sei. Das polnische Verfassungsgerichts hat entschieden, dass Teile des polnischen Rechts über der EU-Gesetzgebung stehen.