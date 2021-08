Bundesregierung strebt Afghanistan-Mandat für bis zu 600 Soldaten an

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung strebt ein Mandat für einen befristeten Afghanistan-Einsatz zur Evakuierung an, das die Entsendung von bis zu 600 Soldaten erlaubt. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für das Bundeskabinett am Mittwoch hervor. "Zur Durchführung von konkreten Operationen kann, zum Zweck der Verlegung von Personal in unterstützender Funktion in angrenzende Räumen, die Personalobergrenze zeitlich befristet überschritten werden. Gleiches gilt in Notsituationen", heißt es in dem Papier der Außen- und Verteidigungsministerien. Das Mandat soll bis zum 30. September befristet werden. Die Kosten würden voraussichtlich insgesamt rund 40 Millionen Euro betragen. "Die Lage ist außerordentlich unübersichtlich. Damit hat sich die Bedrohung für Luftfahrzeuge im An- und Abflug auf afghanische Flughäfen, insbesondere Kabul, spürbar erhöht", heißt es zur Begründung des Mandats, dem der Bundestag noch zustimmen muss.

Als Aufgabe wird die "Durchführung einer militärischen Evakuierung deutscher Staatsangehöriger, von Personal der internationalen Gemeinschaft sowie weiterer designierter Personen aus Afghanistan" genannt. Dies schließe auch die mögliche spätere Evakuierung eines verbleibenden diplomatischen Kernstabs mit ein. Als Einsatzgebiet wird in dem Entwurf das Staatsgebiet Afghanistans genannt. Mit Blick auf die Luftbrücke aus Usbekistan heißt es aber, dass "angrenzende Räume und das Hoheitsgebiet von Staaten in der Region" ebenfalls genutzt werden könnten. Als völkerrechtliche Grundlage wird auf die "fortgeltende Zustimmung der Regierung der Islamischen Republik Afghanistans" verwiesen.