Bundesregierung - US-Angriff Reaktion auf iranische Provokationen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung bewertet den US-Luftangriff in Bagdad mit der gezielten Tötung eines iranischen Generals als Antwort auf Provokationen durch den Iran.

"Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Sie verwies auf Angriffe auf Öl-Tanker in der Straße von Hormus und auf eine Öl-Anlage in Saudi-Arabien. "Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis", sagte Demmer. "Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt." Es gelte nun, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies darauf, dass das Außenministerium seit geraumer Zeit von Reisen in den Irak abrate. Es hielten sich nur sehr wenige Deutsche dort auf. Andere europäische Staaten haben ihre Staatsbürger aufgefordert, den Irak zu verlassen.

Demmer wie auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes vermieden eine klare Antwort auf Fragen, ob die Bundesregierung die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani als gezielt bewerte. Der Angriff auf den Flughafen in Bagdad wurde nach Angaben der US-Regierung auf Befehl von US-Präsident Donald Trump geflogen. Der Außenamts-Sprecher ergänzte, Soleimani sei "auch von der Europäischen Union auf der Terrorliste" geführt worden.