Bundesregierung verurteilt "terroristische Angriffe" auf Israel

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Raketenangriffe auf Israel scharf kritisiert und die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen verteidigt.

Israel habe das Recht, sich gegen die "terroristischen Angriffen" zu wehren, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die Angriffe der palästinensischen Hamas-Gruppierung. Den seit mehr als drei Tagen anhaltende "wahllosen" Raketenbeschuss auf Ziele in Israel verurteile man streng.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, dass Hamas "willkürlich" vorgehe, was nichts mit Selbstverteidigung der Palästinenser zu tun habe. Seibert erklärte, dass es bei der Haltung der Bundesregierung bleibe, dass eine friedliche und langfristige Lösung nur mit einem zwischen beiden Seiten ausgehandelten Abkommen geben könne. Die Voraussetzung für eine Deeskalation sei, dass die Hamas ihren Raketenbeschuss beende, sagte der Sprecher des Außenministeriums.

Israels Militär flog Hunderte Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen und militante Palästinenser feuerten bis Mittwochmorgen mehrere Raketensalven auf israelische Städte. Seit Montag starben in dem Küstengebiet nach palästinensischen Angaben mindestens 43 Menschen. Israel meldete bislang sechs Tote.