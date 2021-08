Bundesregierung will Anti-Geldwäsche-Pläne der EU-Kommission genau prüfen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung begrüßt die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission zur besseren Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, die unter anderem eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro vorsehen.

Man werde das umfangreiche Paket aus Brüssel genau prüfen und sich aktiv in die Verhandlungen im Rat der Europäischen Union einbringen, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. "Wie Sie wissen, ist der Bundesregierung eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche ein besonderes Anliegen." Details zur Positionierung Deutschlands zu einzelnen Punkten nannte sie nicht.

Die EU-Kommission hatte im Juli Pläne vorgestellt, eine Anti-Geldwäschebehörde zu schaffen, um deren Hauptsitz allerdings noch gerungen wird. Zudem sollen Vorgaben zur Kundenidentifizierung harmonisiert werden und es soll eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro geben. Die Verordnungen sind unter anderem eine Reaktion auf den Skandal bei der Danske Bank, bei der verdächtige Geldtransaktionen im Volumen von 200 Milliarden Euro aufgedeckt wurden.