Bundesregierung will Rückkehr in Botschaft in Kabul mit Partnern abstimmen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wird eine Rückkehr von Diplomaten in die deutsche Botschaft in Kabul nach Angaben des Auswärtigen Amtes nur zusammen mit den westlichen Partnern entscheiden.

Eine Sprecherin verwies am Montag auf Gespräche am Rande der UN-Vollversammlung Ende des Monats. Ihr sei nicht bekannt, dass es bereits eine Anfrage der Taliban zu einem Gespräch mit Außenminister Heiko Maas gebe. Hintergrund ist, dass der katarische Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani als erster ausländischer Vertreter bereits Gespräche mit der neuen Taliban-Regierung in Kabul geführt hat. Viele Kontakte zwischen westlichen Staaten und den Taliban finden seit Wochen in der katarischen Hauptstadt Doha statt.

Die Sprecherin teilte zudem mit, dass über das Wochenende 60 weitere Personen, darunter deutsche Staatsangehörige, aus Afghanistan ausgeflogen worden seien.

Auf einer Geber-Konferenz zur humanitären Hilfe an diesem Montag in Genf sollen mehr als 600 Millionen Dollar für Afghanistan aufgebracht werden.