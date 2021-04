Bundesregierung zieht Corona-Notbremse an

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - In Deutschland werden demnächst automatisch schärfere Corona-Schutzmaßnahmen wie eine nächtliche Ausgangssperre greifen, wenn die Zahl der Neuinfektionen einen Schwellenwert überschreitet.

Die Bundesregierung brachte am Dienstag eine bundesweit verbindliche "Notbremse" auf den Weg. Diese greift, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehr als 100 neue Fälle pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche zu verzeichnen sind. "Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig. Denn die Lage ist ernst", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) unterstrich, notwendig seien "Regelungen, die im ganzen Bundesgebiet überschaubar, nachvollziehbar für jeden einheitlich gelten".

Mit der Regelung wird den Ländern Spielraum bei der Umsetzung von Corona-Maßnahmen genommen. Die bundeseinheitliche "Notbremse" beinhaltet eine Ausgangssperre von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr am Morgen. Private Zusammenkünfte werden wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person begrenzt. Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, müssen wieder schließen. Die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theatern, Museen oder Zoos wird untersagt. Bisher werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen per Verordnung der Bundesländer umgesetzt, zum Teil sehr unterschiedlich. Mehrere Bundesländer haben den Teil-Lockdown bereits bis zum 9. Mai verlängert, darunter am Dienstag auch Berlin.

NOTBREMSE TRITT ERST IN ETWA ZWEI WOCHEN IN KRAFT

Bevor die bundesweit einheitliche Notbremse greift, dürften noch etwa zwei Wochen ins Land gehen. Der Bundestag wird laut SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich voraussichtlich am Freitag nächster Woche abschließend beraten. Schneller gehe es nicht, weil die Opposition einer Verkürzung der Beratungsfrist nicht zustimme. Danach müsste die Gesetzesänderung noch den Bundesrat passieren, der zu einer Sondersitzung - womöglich ebenfalls am Freitag nächster Woche - einberufen werden muss.

Merkel wie auch Mützenich begründeten die Gesetzesänderung mit einer zunehmenden Belastung der Krankenhäuser. Ärzte und Pfleger bräuchten die Hilfe der Politik, sagte Merkel: "Wir dürfen sie nicht im Stich lassen, wir müssen ihnen helfen."

Die FDP kritisierte, eine Corona-Inzidenz von 100 sei "nicht geeignet", um Regelungen automatisch für einen ganzen Landkreis zu erlassen. FDP-Chef Christian Lindner plädierte zudem dafür, bei der Priorisierung beim Impfen pragmatisch vorzugehen. Wenn etwa Termine in einer Hausarztpraxis kurzfristig abgesagt würden, dann müssten die Dosen anderweitig verimpft werden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte, dass Schulschließungen erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 vorgesehen sind. "Ich hätte mir gewünscht, dass bei Schulen deutlich früher eine Entscheidung fällt, die Schulen geschlossen zu halten", sagt Dobrindt. Denn es gebe dort ein "erhebliches Infektionsgeschehen".

Das Kabinett gab zudem grünes Licht für eine Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), wonach Arbeitgeber Präsenzbeschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Schnell- oder Selbsttest anbieten müssen.

Für Eltern gibt es weitere Unterstützung bei der Kinderbetreuung: Die bezahlten Kinderkrankentage werden nochmals erhöht auf nun 30 Tage pro Elternteil und 60 Tage für Alleinerziehende. Diese können auch zur Betreuung der Kinder bei Schul- und Kitaschließungen in Anspruch genommen werden.

Die Bundesregierung wird mit der Gesetzesänderung zudem ermächtigt, eigene Rechtsverordnungen für Gebote und Verbote ab einem Inzidenzwert von 100 zu erlassen - allerdings nur mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Solche Verordnungen könnten dem Reuters vorliegenden Kabinettsentwurf zufolge Maßnahmen des Infektionsschutzes vorsehen, aber auch "besondere Regelungen für Personen", bei denen von einer Immunisierung auszugehen ist oder die ein negatives Test-Ergebnis vorlegen können.

Die Gesetzesänderung insgesamt gilt nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag. Das ist derzeit der 30. Juni.