Bundestag beschließt neue Inzidenz-Werte für Corona-Politik

Berlin (Reuters) - Der Bundestag hat am Dienstag entschieden, dass sich die Corona-Politik von Bund und Ländern künftig vor allem an der Zahl von Covid-Patienten in Krankenhäusern orientiert.

Mit den Stimmen von Union und SPD wurde eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Demnach gilt künftig als Basis für mögliche Corona-Beschränkungen nicht mehr die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen. Stattdessen soll geschaut werden, wie hoch die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt, die angibt, wie viele Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohner in sieben Tagen eingeliefert werden. Dabei steht den Ländern frei, eine regionale Beurteilung vorzunehmen, wie stark Krankenhäuser in verschiedenen Regionen belastet sind. Der bundesweite Hospitalisierungs-Wert lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 1,69. Berücksichtigt werden sollen aber auch "weitere Indikatoren".

Der Bundestag folgte auch mehrheitlich den Plänen der Bundesregierung bei der Auskunftspflicht über die Impfungen: Arbeitgeber in Pflegeheimen, Schulen und Kitas sollen Beschäftige künftig abfragen können, ob sie geimpft sind. Dies soll nur so lange gelten, wie der Bundestag die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" feststellt. Der Bundesrat soll den Änderungen am Freitag zustimmen.