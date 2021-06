Bundestag beschließt neuen Rechtsrahmen für Personengesellschaften

BERLIN (dpa-AFX) - Eine grundlegende Reform des Gesellschaftsrechts soll den teilweise mehr als 100 Jahre alten Rechtsrahmen für Personengesellschaft auf einen zeitgemäßen Stand bringen. Mit der umfassenden Novelle, die der Bundestag am frühen Freitagmorgen einstimmig verabschiedet hat, orientiert sich das gesetzliche Leitbild der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) eher am Start-up-Unternehmen als - wie bisher - an der Tippgemeinschaft von Lottospielern.

Der nicht rechtsfähigen GbR wird deshalb als Variante die rechtsfähige GbR an die Seite gestellt. Diese verfügt über ein eigenes Gesellschaftsvermögen und kann selbst Trägerin von Rechten und Pflichten sein. Eine Personengesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, die in der Regel mit ihrem persönlichen Vermögen für das Unternehmen haften.

Mit der Reform wird auch ein öffentliche Gesellschaftsregister eingeführt, in dem wesentliche Eckdaten der GbR festgehalten werden. Die Eintragung in dieses Register ist allerdings freiwillig./ax/DP/zb