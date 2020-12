Bundestag stimmt über Etat 2021 mit hohen Schulden ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Die große Koalition will im Kampf gegen die Corona-Krise erneut erhebliche Kredite aufnehmen - mehr als ein Drittel der Ausgaben sollen durch neue Schulden finanziert werden. Insgesamt sind Ausgaben von fast einer halben Billion Euro geplant. Das ist etwas weniger als im laufenden Jahr, in dem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kurzfristig Milliardenhilfen für die Wirtschaft auf die Beine stellen und zwei Nachtragshaushalte in den Bundestag einbringen musste.

Für das kommende Jahr sind wegen der anhaltenden Krise Zuschüsse für Unternehmen von rund 39,5 Milliarden Euro eingeplant. Auch Krankenhäuser, Flughäfen und die Bahn werden besonders unterstützt. Für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen sind rund 2,7 Milliarden Euro vorgesehen. Eingeplant sind auch höhere Ausgaben für mehr Kindergeld ab Januar und geringere Einnahmen durch den Abbau des Solidaritätszuschlags sowie einen höheren Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer.

Insgesamt plant Scholz mit Krediten über fast 180 Milliarden Euro. Der Bundestag setzte deshalb Anfang der Woche erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft./tam/DP/nas