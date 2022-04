Bundestagspräsidentin Bas fordert mehr Hilfe für die Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat eine größere deutsche Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer gefordert. "Wir müssen alles Verantwortbare tun, um die Ukraine in ihrem Kampf um ihre Existenz noch stärker zu unterstützen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Bundestag. "Wir hier im Bundestag wissen: In der Ukraine geht es auch um Europas Frieden und unsere Sicherheit."

Mit Blick auf die nach dem Abzug der russischen Truppen entdeckten Kriegsgräuel in Butscha erklärte Bas: "Der Deutsche Bundestag verurteilt diese Kriegsverbrechen aufs Schärfste." Es gehe offensichtlich um Terror gegen das ganze ukrainische Volk./sk/DP/eas