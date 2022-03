Bundesverkehrsminister: Finanzierung wichtiger Verkehrsprojekte gesichert

KIEL (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich in Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals informiert. "Die Finanzierung der notwendigen Projekte ist gesichert", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag an einer Baustelle. "Sanierungsarbeiten, Infrastrukturinvestitionen sind prioritäre Investitionen." Davon lebe die Gesellschaft. "Ohne eine funktionierende Infrastruktur können wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sein." Bei Großkönigsförde läuft derzeit der Ausbau der Oststrecke, einer Engstelle des Kanals.

Gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ressortchef Bernd Buchholz wollte sich Wissing unter anderem auch über die Vorbereitungen für den Ersatzbau der Rader Hochbrücke im Zuge der A7 informieren. Geplant war auch ein Besuch des Rendsburger Bahnhofs, von wo aus Wissing am Nachmittag zu einer Testfahrt mit einem neuen Akku-Triebzug nach Hamburg-Altona aufbrechen wollte./akl/DP/eas