Bundeswahlleiter und Forsa streiten über Briefwähler-Daten

Berlin (Reuters) - Zwischen dem Bundeswahlleiter und dem Meinungsforschungsinstitut Forsa gibt es einen Rechtsstreit über die Frage, ob Daten von Briefwählern für die Erhebung der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl verwendet werden dürfen.

Forsa-Chef Manfred Güllner sagte Reuters am Freitag, dass das Institut eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht Wiesbaden beantragt habe. Grund ist ein der Nachrichtenagentur Reuters vorliegendes Schreiben von Bundeswahlleiter Georg Thiel an die Meinungsforschungsinstitute vom 24. August. Dort wird mit einem Bußgeld von 50.000 Euro gedroht, wenn die Institute bei ihren Umfragen bei Briefwählern nach ihrem Stimmverhalten fragen und dies dann in die Sonntagsfrage einfließen lassen. Dies widerspricht nach Einschätzung Thiels dem Paragrafen 32 des Bundeswahlgesetzes. Danach dürften Abstimmungsdaten von Wählern nicht vor dem Wahltag, dem 26. September um 18 Uhr, verwendet werden.

Der Passus im Wahlgesetz beziehe sich aber nur auf Befragungen am Wahltag selbst - also sogenannte Exit-Polls etwa beim Verlassen der Wahllokale, sagte Güllner zu Reuters. Daten aus der Befragung auch von Briefwählern seien dagegen schon früher mit in das Gesamtergebnis von Sonntagsfragen eingeflossen - ohne dass gesondert kenntlich gemacht worden sei, wie denn die befragten Briefwähler abgestimmt hätten. "Heute ist dies bei einem erwarteten Briefwähleranteil von 40 bis 50 Prozent sogar besonders wichtig, weil es Abweichungen des Stimmverhaltens von Urnen- und Briefwählern gibt", fügte der Forsa-Chef hinzu. Er erwarte eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts kommende Woche.

Bei der Sonntagsfrage wird nach dem Abstimmungswunsch gefragt, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Befragung von Wählern, ob sie bereits per Briefwahl abgestimmt hätten und wie sie gewählt haben, sei dabei aber auf jeden Fall weiter zulässig, betonte ein Vertreter eines anderen Instituts auf Anfrage. Es gehe nur darum, ob die Ergebnisse der Briefwähler-Befragung dann auch in aktuelle Meinungsumfragen einfließen dürften. Zuvor hatte "Business Insider" über den Rechtsstreit berichtet.