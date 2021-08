Bundeswehr beendet Kabul-Einsatz - Tote bei Anschlag am Flughafen

(durchgehend neu)

(Reuters) - Die Bundeswehr hat am Donnerstag ihren Evakuierungseinsatz am Flughafen von Kabul beendet. Dies erfuhr die Nachrichtenagenur Reuters aus Sicherheitskreisen in Berlin.

Demnach flogen die letzten vier Transportmaschinen vom Typ A400M am Nachmittag aus der afghanischen Hauptstadt ab. Parallel dazu kam es am Flughafen zu einem Selbstmordanschlag, bei dem nach Angaben der jetzt in Afghanistan regierenden radikalislamischen Taliban mindestens 13 Menschen ums Leben kamen. Unter den Toten seien mehrere Kinder und Wachleute der Taliban. Nach Auskunft eines US-Regierungsvertreters wurden Mitglieder der US-Sicherheitskräfte verletzt. In Berlin hieß es in Sicherheitskreisen, deutsche Soldaten seien nicht betroffen.

Die USA hatten angekündigt, ihre Soldaten bis zum Dienstag kommender Woche abzuziehen. Daraufhin kündigten ihre Alliierten einschließlich Deutschlands an, den Einsatz ebenfalls bis dahin zu beenden. Am Flughafen in Kabul verschärfte sich nach der Ankündigung das Chaos weiter, Tausende Menschen versuchen, in den letzten Militärmaschinen außer Landes zu kommen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Mittag in Berlin gesagt, es laufe "die hektischste Phase" des Einsatzes. Es sei eine "höchst schwierige und höchst gefährliche Situation". Nach Angaben von Generalinspekteur Eberhard Zorn hatte die Bundeswehr bis zum Mittag insgesamt mehr als 5200 Menschen aus Kabul evakuiert. Unter den Personen aus insgesamt 45 Nationen seien 4200 Afghanen und 505 Deutsche.

Verschärft wurde die Lage durch Erkenntnisse westlicher Geheimdienste, wonach der afghanische Ableger des Islamischen Staates (IS) Anschläge am Flughafen plane. Die IS-Miliz und die Taliban sind verfeindet. "Es gibt die andauernde und große Gefahr eines terroristischen Angriffs", warnte das britische Außenministerium. Die Menschen am Flughafen sollten sich daher an einen "sicheren Ort" begeben. Auch Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass konkrete Anschlagsdrohungen des IS die Operation einschränkten. Neben den Evakuierungen müsse sichergestellt werden, dass die eigenen Leute am Ende sicher aus Kabul gebracht würden.

"UNGLAUBLICH ÜBERFÜLLT"

Frankreich wird die Evakuierungen am Freitagnachmittag beenden, wie Ministerpräsident Jean Castex im Sender RTL Radio mitteilte. Die niederländische Regierung rechnet damit, dass am Donnerstag die letzte ihrer Maschinen für Evakuierungsflüge in Kabul abheben wird, wie es in Unterrichtung des Parlaments hieß. Belgien hat seine Evakuierungsflüge bereits eingestellt, wie Ministerpräsident Alexander De Croo sagte. Grund dafür seien die Warnungen vor Anschlägen. Auch Ungarn hat seine zwei Militärmaschinen, die an den Evakuierungen beteiligt waren, bereits abgezogen, wie das Verteidigungsministerium in Budapest mitteilte. Kanada stellte die Flüge ebenso ein.

Ein Nato-Diplomat in Kabul sagte, zwar seien die Taliban für die Sicherheit außerhalb des Flughafens verantwortlich. Dennoch könnten Drohungen etwa von Ablegern des IS nicht ignoriert werden. Die westlichen Streitkräfte wollten unter keinen Umständen in eine Lage geraten, in der sie einen Angriff abwehren oder selbst in die Offensive gehen müssten, sagte der Diplomat. Ein Taliban-Vertreter sagte: "Unsere Kräfte riskieren auch ihr Leben am Kabuler Flughafen."

Die US-Botschaft in Kabul rät US-Bürgern laut einer Sicherheitswarnung, sich derzeit nicht zum internationalen Flughafen Hamid Karsai zu begeben. Bürger, die sich bereits am Abbey Gate, East Gate und North Gate des Flughafens aufhielten, sollten den Flughafen sofort verlassen, hieß es in dem Sicherheitshinweis. Nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken halten sich noch etwa 1500 US-Bürger in Afghanistan auf. Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch von rund 200 Deutschen gesprochen, die sich noch in Kabul aufhielten. Auch die australische Regierung forderte Landsleute und Visa-Inhaber auf, das Gebiet um den Flughafen sofort zu verlassen. "Es besteht eine anhaltende und sehr hohe Bedrohung durch einen Terroranschlag", sagte Außenministerin Marise Payne.

Trotz der Warnungen drängen sich weiterhin große Menschenmengen vor den Zugängen zum Flughafen. Die Umgebung sei "unglaublich überfüllt", sagte ein westlicher Diplomat. Allein schätzungsweise 1500 Menschen, die US-Pässe oder Visa für die USA hätten, versuchten weiterhin, auf das Flughafengelände zu gelangen. Ahmedullah Rafiksai, der für die afghanische Flugsicherheit arbeitet, bestätigte dies. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei ein Leichtes für Selbstmordattentäter, in dem Gebiet einen Anschlag zu verüben. Trotz der wiederholten Warnungen seien die Menschen nicht bereit, das Gelände zu verlassen. "Es ist ihre feste Absicht, das Land zu verlassen, so dass sie keine Angst haben, dabei zu sterben."