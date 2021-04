Bundeswehr beendet Trainingsmission in Afghanistan

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr beendet in Afghanistan am Freitag die Ausbildung und Beratung der einheimischen Streitkräfte und konzentriert sich nach fast 20 Jahren Einsatz am Hindukusch künftig nur noch auf den Abzug aus dem Land.

Dies bestätigte das Verteidigungsministerium in Berlin. US-Präsident Joe Biden hatte Mitte April angekündigt, die amerikanischen Soldaten bis spätestens zum 20. Jahrestag der Anschläge am 11. September 2001 heimholen zu wollen. Da die übrigen Nato-Truppen in Afghanistan von der Militärmaschinerie der USA abhängig sind, bedeutet dies auch das Ende ihres Einsatzes.

Zuletzt waren noch rund 10.000 ausländische Soldaten am Hindukusch stationiert. Deutschland stellt mit etwa 1100 Soldaten das zweitgrößte Kontingent nach den USA. In den vergangenen fast zwei Jahrzehnten waren über 100.000 Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan im Einsatz, viele von ihnen mehrfach. 59 deutsche Soldaten kamen in dem Land ums Leben, 35 von ihnen wurden im Gefecht oder durch Anschläge getötet. Für Deutschland ist es damit der tödlichste Militäreinsatz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

In den kommenden Monaten muss die Bundeswehr nun Material wie Fahrzeuge, Hubschrauber, Waffen und Munition per Flugzeug zurück nach Deutschland verlegen, das im Volumen rund 800 Container-Ladungen entspricht. Das multinationale Feldlager in Masar-i-Scharif, das die Bundeswehr führt, war zuletzt mit Mörsern verstärkt worden, um Angriffe der radikal-islamischen Taliban während der Abzugsphase abzuwehren. Die Taliban hatten Afghanistan von 1996 bis zu ihrem Sturz durch die US-geführte Truppen 2001 beherrscht und die Menschenrechte, vor allem aber die Rechte der Frauen im Land massiv beschnitten. Seit ihrer Vertreibung von der Macht kämpften sie gegen die ausländischen Truppen und die Regierung in Kabul.